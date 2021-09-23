В Петербурге ушел из жизни конструктор первой атомной подлодки

Главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Радий Шмаков скончался на 91-году жизни.

Об этом сообщается на сайте петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, почетным членом которого был Радий Анатольевич.

- В 1954 году окончил с отличием Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в Специальном конструкторском бюро №143 (ныне бюро машиностроения "Малахит") инженером-конструктором, с 1958 года - начальником сектора, - говорится в сообщении клуба. - Участвовал в создании первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

Совет клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Шмакова. О дате и месте похорон станет известно позднее.