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23.09.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

Жителя Сыктывкара заподозрили в насилии над школьницей

Текст: Светлана Цыганкова

СК по Республике Коми возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Сыктывкара: мужчину подозревают в насилии над школьницей. Дело завели по статье 132 УК РФ "Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней", сообщили в пресс-службе ведомства.

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ЧП произошло в лесополосе: подозреваемый подкараулил 14-летнюю девочку и совершил насильственные действия сексуального характера. Школьница оказала сопротивление и ей удалось убежать.

Полиция отыскала и задержала мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, сыктывкарец страдает психическим расстройством. Будет назначена соответствующая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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