Жителя Сыктывкара заподозрили в насилии над школьницей

СК по Республике Коми возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Сыктывкара: мужчину подозревают в насилии над школьницей. Дело завели по статье 132 УК РФ "Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней", сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в лесополосе: подозреваемый подкараулил 14-летнюю девочку и совершил насильственные действия сексуального характера. Школьница оказала сопротивление и ей удалось убежать.

Полиция отыскала и задержала мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, сыктывкарец страдает психическим расстройством. Будет назначена соответствующая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.