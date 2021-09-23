Видео: Массовый вертолетный десант высадили под Ростовом

В Ростовской области военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии отработали высадку массового тактического десанта на вертолетах. В учениях была задействована эскадрилья транспортно-боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" и пара многоцелевых Ми-35М.

"Вертолеты обеспечили оперативную высадку мотострелковой роты на стратегически выгодный рубеж в тыл условного противника", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отметим, что вертолеты "Терминатор" способны перевозить до 37 человек или четыре тонны внутри фюзеляжа. Боевую живучесть Ми-8АМТШ обеспечивают также экранно-выхлопные устройства и установки для отстрела тепловых ловушек. Кроме того, шкворневые установки для стрелкового оружия в дверях и кормовой пулемет ПКТ позволяют вести огонь с обоих бортов и задней полусферы вертолета. А ударно-транспортные вертолеты Ми-35М помимо огневой поддержки могут нести восемь десантников с полным вооружением.

Одновременно с высадкой десанта удар по противнику нанесли основные силы батальонной тактической группы. В бою были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения проводятся одновременно на четырех полигонах - в Ростовской области, Южной Осетии, Чечни и в Крыму. В них задействованы около 10 тысяч военнослужащих, 800 единиц вооружения и более 40 самолетов и вертолетов.