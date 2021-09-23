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Рубрика: Происшествия

Зампреду меджлиса ужесточили обвинение по делу о диверсиях в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Следствие ужесточило обвинение первому заместителю председателя запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Нариману Джелялову в связи с подрывом газопровода в Симферопольском районе в августе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат обвиняемого Николай Полозов.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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При задержании Джелялову инкриминировали пособничество диверсии (часть 5 статьи 33 и часть 1 статьи 281 УК РФ). Теперь, по словам адвоката, тот обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы - пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Также Джелялову инкриминировано незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). Наказание за это преступление предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Полозов отметил, что вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признает и не дает показаний.

- Состояние здоровья Джелялова удовлетворительное, - уточнил он и добавил, что условия его содержания пока не вызывают особых нареканий.

Как сообщалось, подрыв газопровода в селе Перевальном Симферопольского района, по данным следствия, организовало терподразделение Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Херсоне. Для этого была использована так называемая оперативная служба "Таврия" при участии запрещенного в России "Меджлиса крымскотатарского народа".

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