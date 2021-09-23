В челябинском зоопарке часть птиц уничтожат из-за опасного вируса

В челябинском зоопарке изымут часть птиц из-за вспышки высокопатогенного гриппа.

Соответствующее распоряжение губернатора области опубликовано на официальном портале правовой информации. В свою очередь зоопарк уже разместил объявление, что сегодня принимать посетителей не будет.

- Изъять все виды птицы всех половозрастных групп на территории экспозиции "Доисторические и современные рептилии и птицы", принадлежащей зоопарку, - говорится в документе, вступившем в силу в день подписания.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области займется изъятием животных и возмещением ущерба, причиненного собственнику. По данными ведомства, в регионе выявлено пять очагов птичьего гриппа. Кроме зоопарка изъятие птицы проводилось на территории фермерских и личных подсобных хозяйств.