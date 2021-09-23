В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены

Резонансное преступление произошло в Нижневартовске. Там мужчине, который привел на прием к дерматовенерологу свою супругу в хиджабе, не понравилось, как медик провел ее осмотр. В итоге разъяренный муж пациентки вбежал в кабинет врача, после чего нанес несколько крепких ударов по голове обескураженному специалисту.

Об инциденте сообщает телеканал N1 "Первый нижневартовский". Отмечается, что у врача закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Что касается нападавшего, то его увезли своевременно подоспевшие полицейские.

Как сообщили в местной полиции, по факту инцидента проводится доследственная проверка.