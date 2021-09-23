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23.09.2021 13:18

Санаторий «Заполярье» стал безоговорочным лидером рейтинга "ТОП-100 российских здравниц".

Это четвёртая победа на счету объекта, принадлежащего группе компаний "Норникель". В этом году она пришлась на 65-летие Санатория.
Фото: предоставлено санаторием "Заполярье" Фото: предоставлено санаторием "Заполярье"
Фото: предоставлено санаторием "Заполярье"

Церемония вручения наград прошла 22 сентября в Azimut Отель Смоленская в рамках ежегодного форума "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры, факты, возможности". Объявлению победителей предшествовал масштабный анализ состояния санаторно-курортной отрасли России, который проводит Ассоциация оздоровительного туризма при официальной поддержке Федерального агентства по туризму. Исследование выполняется по методикам рейтингового агентства RAEX, а объектом изучения в этом году стали более 400 санаторно-курортных организаций со всей страны - от Калининграда до Владивостока.

Если говорить о критериях отбора лучших, то в основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортных организаций, работающих в условиях открытого рынка. По этим показателям Санаторий "Заполярье", который в этом году отмечает 65-летие, демонстрирует устойчивый прогресс: планомерно увеличивает выручку от продаж, поднимает загрузку номеров и производительность труда, улучшает качество обслуживания и запускает новые оздоровительные направления, внедряет в организационный менеджмент современные технологии управления и уникальные профильные продукты. Более того, санаторий участвует в проекте "Цифровая медицина", в рамках которого "Норникель" создает собственную ультрасовременную медицинскую инфраструктуру в городах присутствия Компании и "Заполярье" является одной из важных пилотных площадок проекта.

Почему победа в конкурсе так важна? Рейтинг "ТОП-100 российских здравниц" сегодня - это важный ориентир для принятия инвестиционного решения в санаторно-курортной отрасли и мощный инструмент продвижения бренда оздоровительного туризма России среди потенциальных потребителей.

Высокую награду в номинации "Лидеры рейтинга" лично принял генеральный директор Санатория "Заполярья" Сергей Меренков, который выступил на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны" в качестве ключевого спикера.

По итогам церемонии санаторий удостоился и других наград: 2 место в двух номинациях "ТОП-100 здравниц по масштабу бизнеса" и "Лучший номер", а также 6 место "Топ-100 здравниц по эффективности".

Санаторий "Заполярье" расположен в центральном районе Сочи, на берегу Черного моря, и является крупнейшим объектом санаторно-курортной отрасли юга России. На территории санатория общей площадью 16 га разместились дендропарк, клиника семейной медицины Z-Clinic, фитнес-клуб Zfit, клиника эстетической медицины Z-Estetic, SPA-отель "Ostrova", пляж первой категории, детский клуб, комплекс открытых бассейнов, рестораны, развлекательные площадки и библиотека. Лечебно-оздоровительная база "Заполярья" считается одной из самых передовых в стране. Номерной фонд санатория - 650 номеров.

Пресс-релиз предоставлен санаторием "Заполярье"

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