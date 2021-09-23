Постановление правительства Саратовской области от 14 сентября 2021 года № 763-П "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Саратовской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения области на 2022 год для оценки уровня жизни населения области и оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам и предоставления мер социальной поддержки в следующих размерах:

на душу населения - 10 218 рублей,

трудоспособное население - 11 138 рублей,

пенсионеры - 8 892 рубля,

дети - 10 578 рублей.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







