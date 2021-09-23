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23.09.2021,  
16:09
Текст:  Алексей Моисеев

"Северокорейский" Т-55А из Сирии восстановили ополченцы в Ираке

Бойцы иракского народного ополчения восстановили трофейный средний танк Т-55А. Если присмотреться, можно понять, что перед нами - не совсем обычная боевая машина.

Дело в том, что раньше она находилась на вооружении сирийской армии и, по всей видимости, была поставлена из Советского Союза в 70-е годы.

В последнее десятилетие прошлого века стало окончательно ясно, что "пятьдесят пятые" в своем изначальном виде порядком устарели и не могут соперничать с бронетехникой потенциальных противников. Однако тогда из-за отсутствия достаточных финансовых средств не представлялось возможным провести современную модернизацию имевшегося парка.

Перебрав все варианты, командование вооруженных сил, в конце концов, решило обратиться к Северной Корее, специалисты которой предлагали усовершенствовать систему управления огнем.

В результате у Т-55 над стволами 100-мм орудий появились защищенные короба с лазерными дальномерами, в походном положении их закрывали массивные крышки.

Фото: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
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Также на крышах башен были установлены датчики ветра. В распоряжении экипажа имелся баллистический вычислитель. Данное оборудование значительно повышало точность стрельбы как с места, так и на ходу.

В то же время не было предпринято никаких мер по повышению защищенности, прежними остались характеристики подвижности и маневренности.

Точных данных о том, сколько Т-55 удалось подобным образом модернизировать, нет, но такие танки принимали активное участие в боях с террористами. К сожалению, некоторые из них оказались захвачены боевиками запрещенных в России группировок. Те, в свою очередь, делились техникой с экстремистами из соседнего Ирака, однако правительственные войска отбили эти танки.

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