Старые советские беспилотники подняли в воздух на Украине

В ходе проходящих второй день украинских стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2021" на полигоне Егорлык в Херсонской области задействованы зенитно-ракетные системы С-300, "Бук-М1", С-125 и "Оса".

По данным военного ведомства этого государства, выведенные из мест постоянной дислокации подразделения выполнили условные пуски по разнообразным воздушным целям, в том числе истребителям МиГ-29, Су-27, штурмовикам Су-25.

Роль крылатых ракет играли старые, выпущенные еще во времена Советского Союза беспилотные летательные аппараты ВР-2 "Стриж" и ВР-3 "Рейс".

Оба БПЛА входят в состав известных комплексов Ту-141 и Ту-143. Они были запущены в серийное производство в 70-х годах и предназначались для выполнения различных видов разведки, в том числе радиационной. Для этого их оснащали специальными датчиками, фото-, телевизионной и инфракрасной аппаратурой.

Первый дрон имеет длину более 14 метров, второй - более 8 метров. Размах крыльев: 3,88 метра и 2,24 метра, масса: 5 370 кг и 1230 кг соответственно.

Максимальная скорость Стрижа" - 1110 км/ч, практический потолок - 6000 м, дальность - 1000 км. У "Рейса" характеристики скромнее: 950 км/ч, 1000 м и 180 км.

Для их запусков применяются специальные пусковые установки. Посадка осуществляется при помощи специальной парашютной системы. Этот момент запечатлен на обнародованном в Сети видео.