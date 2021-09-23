Трейлер: Netflix анонсировал французскую комедию о пандемии

На YouTube вышел 90-секундный анонс легкой комедии "Застрявшие вместе" (Stuck Together) о жизни одного здания в Париже в период начала пандемии от Netflix.

Судя по трейлеру, 20 октября нас ждет премьера фильма о новой реальности, в которой мы все внезапно оказались в 2020 году.

В центре внимания несколько пар жильцов одного многоквартирного дома, вынужденных находиться в своих квартирах. Если о скуке и недовольстве собой и домочадцами какое-то количество фильмов и сериалов уже снято, то с комедийной стороны на вирусную весну пока мало кто из режиссеров обратил внимание.

Насколько смешным будет двухчасовой фильм, сказать пока трудно, но общая канва происходящего довольно незамысловата: оказалось, что никто из жильцов толком не слышал друг о друге (не считая, возможно, громкого ежедневного секса), насколько сильно бояться вируса - толком неясно, сколько вина запасать - непонятно. Красивые кадры пустого города на Сене прилагаются.

Срежиссировал это зрелище Дэни Бун ("Бобро поржаловать!"), он же сыграл одну из главных ролей. Задействованы Франсуа Дамиенс, Лоран Арне и Иван Атталь.