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23 сентября 2021 г.

Указ главы Республики Тыва от 22 сентября 2021 года № 363 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Тыва по вопросам введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" постановляю:

1. Внести в пункт 4 Обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва, утвержденных Указом Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223, изменение, дополнив подпунктом 21 следующего содержания:

"21) проведение массовых зрелищных, развлекательных, культурных, общественно-политических, деловых, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, включая коллективные и семейные торжества (свадьбы, дожек-дой, хылбык-дой, по случаю окончания школы, учебного заведения, юбилеи, дни рождения, поминки и др.):

а) на территории и в помещениях объектов:

- общественного питания (в столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, банкетных залах, банкетных домах, ресторанах, клубных заведениях, верандах, уличных верандах, террасах, шатрах);

- этнокультурных комплексов, объектов бытового обслуживания (в организациях, имеющих сауны, бассейны);

- образовательных организаций (в столовых образовательных организаций, учебных заведений);

- домов отдыха, пансионатов, санаториев, прибрежных зон, лечебных природных водных источников, в зонах парков и скверов;

б) на территориях частных домовладений, в любых местах вне зависимости от нахождения на улице, в том числе с организацией выездных празднеств в природных условиях, либо в помещении.

Собственники и иные законные владельцы объектов, указанных в настоящем подпункте, обязаны обеспечить соблюдение настоящего пункта.".

2. Абзацы третий - седьмой подпункта 2 пункта 1 Указа Главы Республики Тыва от 8 сентября 2021 г. № 332 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 и от 1 сентября 2021 г. № 319" признать утратившими силу.

3. Подпункт 1 пункта 1 Указа Главы Республики Тыва от 20 сентября 2021 г. № 356 "О внесении изменений в пункты 4 и 5 Обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва" признать утратившим силу.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг



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