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23.09.2021 17:04
Рубрика: В мире

В Швейцарии депутаты будут проходить в парламент по санитарным пропускам

Текст: Александр Саможнев

Швейцарские законодатели решили идти в ногу со всей страной в борьбе с коронавирусом. Со 2 октября депутаты могут зайти в здание парламента только при наличии "сертификата COVID-19". Положение будет действовать на период зимней сессии.

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Комитет по государственной политике совета кантонов разработал соответствующий законодательный проект. Благодаря этому шагу парламентарии смогут проводить заседания без защитных мер, таких как обязательные маски или плексигласовые стены, сообщает портал swissinfo.

Совет кантонов вносит свой вклад в борьбу с пандемией и подает пример использования этого инструмента, говорится в заявлении.

По данным министерства здравоохранения, общественное пространство Швейцарии делится на три зоны: красную, оранжевую и зеленую. "Сертификат COVID-19" необходимо иметь в красной зоне. Речь идет о мероприятиях с участием 1000 человек и более, а также о клубах, дискотеках, танцевальных залах, барах и ресторанах, а также об объектах культуры, спорта и досуга. В оранжевой зоне использование сертификата может быть выборочным. Компании сами решают, хотят ли они ограничить туда доступ.

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