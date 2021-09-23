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Вышел трейлер сериала Netflix об убийстве премьер-министра Швеции

Новости
    23.09.2021, 15:57
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На канале Netflix вышел трейлер мини-сериала "Сомнительный убийца" (The Unlikely Murderer).

Фото: youtube.com/ Netflix
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В основу легла книга Томаса Петтерссона, исследовавшего реальные события 35-летней давности.

Режиссер - Шарлотта Брандстрём и Симон Кайзер, сценарий написали Вильгельм Бергман и Никлас Рокстрём, главная роль - у Роберта Гастафссона. Премьера - 5 ноября.

В феврале 1986 года премьер-министр Швеции Улоф Пальме шел с женой, сыном и его подругой в кинотеатр, однако прогулка была прервана убийцей, который подошел вплотную, выстрелил в Улофа и ранил его супругу Лисбет. Она позднее опознала нападавшего в рецидивисте Кристере Петтерсоне, он был осужден на пожизненное заключение, несмотря на то, что пистолет не был найден.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Довольно быстро он вышел на свободу, и эта загадка волновала умы многих журналистов и следователей. У Пальме было много врагов среди бизнесменов, он выступал против ядерной энергетики, резко высказывался практически по всем международным проблемам того времени. Убить его могли и просто за левые убеждения.

В 2006 году после анонимного звонка из озера выловили пистолет. В 2018 году подозрение пало на Стига Энгстрома, клерка страховой компании Skandia, который в момент стрельбы возвращался из офиса и оказался неподалеку. Изначально его показания были признаны ненадежными, он путался в них, и его поведение было расценено как желание свидетеля повысить свою значимость. Стиг умер (возможно, покончил с собой в 2000 году), и расследование против него не ведется.

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