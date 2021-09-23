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Вышел трейлер "Учёности плодов" Угольникова с Безруковым и Бондарчуком

Новости
    23.09.2021, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неумолимый Сергей Безруков представил в своем аккаунте в Instagram трейлер (демонстрируется нацистская символика, звучат рисковые этнические шутки) новой ленты Игоря Угольникова.

Фото: kinopoisk.ru
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Картина называется "Учёности плоды", и у Сергея там одна из ведущих ролей - "сельского левши" Трофимова. Экранное общество артисту составляют Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, сам Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп.

"Замечательная команда, прекрасные партнеры! Интересная история…. Рекомендую!" - презентует проект Безруков.

Действие военной драмы развернется в 1944 году, когда из Германии в оккупированное немцами село Михайловское, в музей Пушкина, приезжает профессор литературы Мария Шиллер и "ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте". При этом акция профессора "вызывает неодобрение немецкого командования".

Фото: KION
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Тем временем фронт приближается, и вскоре из Берлина приходит приказ - вывезти из Михайловского все исторические ценности. Чего никак не могут допустить ни партизаны, "ни местный умелец Сергей Трофимов, которого связывают с Марией недопустимые, губительные для обоих отношения".

Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны: Пушкинское наследие должно остаться в России. Даже ценой жизни.

Угольников - постановщик, соавтор сценария и сопродюсер.

В кино - с 21 октября.

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