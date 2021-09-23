Захарова назвала некомпетентным выступление Зеленского в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова из Нью-Йорка прокомментировала выступление президента США Владимира Зеленского на 76-й сессии Генассамблеи ООН. С трибуны Организации Зеленский сравнил ее с "супергероем на пенсии" и "слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря".

"Только человек, действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, ежедневной рутине и в том, какое количество людей задействовано каждый день в различных уголках мира как миротворцы, гуманитарщики, переговорщики от этой всемирной организации, только человек, абсолютно не понимающий этих вещей, мог заявить такое", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, ООН остаётся важнейшим институтом и площадкой для урегулирования мировых кризисов. "Когда ты не имеешь своего личного конкретного вклада в историю международных отношений, когда тебе еще не удалось не только разрешить, но и каким-либо образом разрядить атмосферу вокруг какой-либо мировой кризисной ситуации, и даже у себя дома ты не можешь навести порядок, не стоит учить тех, кто десятилетиями создавал действенный международный институт, который много раз спасал человечество, конкретные страны и народы, разрешал кризисы и делал все для того, чтобы решить самую главную задачу, которая была поставлена перед ООН, а именно - недопущение новой мировой войны", - заключила Захарова, заочно парировав украинскому главе.