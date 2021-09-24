Действия танка Т-72Б3 из замаскированного укрытия показали на видео

На полигоне Донгуз (Оренбургская область) в ходе проведения активной фазы антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021" российские танкисты продемонстрировали передовые приемы ведения оборонительных боевых действий.

Войска отрабатывали задачи по уничтожению вражеских отрядов. На видеокадрах, обнародованных Министерством обороны РФ, можно увидеть, как основной боевой Т-72Б3 выезжает из замаскированного укрытия, делает выстрел из своей 125-мм пушки по условному противнику и, не дожидаясь ответного огня, откатывается назад.

Под защитным экраном, надежно скрывающим все действия от наблюдения с воздуха, танк делает небольшой разворот, направляется ко второму, заранее подготовленному выходу и продолжает обстрел.

Известно, что "семьдесят вторые" этой модификации могут применять не только бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные, кумулятивные снаряды, но и ракеты 9М119М "Инвар", управляемые по лазерному лучу в полуавтоматическом режиме. Они способны поражать хорошо бронированные цели на дистанции до 5000 метров, даже если такая техника будет оборудована встроенной или навесной динамической защитой.

За обстановкой в небе следил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", способный своим вооружением на расстоянии до 20000 метров уничтожать любые воздушные цели: от боевых самолетов и вертолетов - до ударных беспилотников. При необходимости ЗРПК может действовать и по земле. Его 30-мм пушки легко выводят из строя боевые машины пехоты, бронетранспортеры и др.

Учение "Мирная миссия - 2021" проходит в период с 20 по 24 сентября. Руководит ими командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александр Лапин.

Антитеррористические задачи отрабатывают военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.