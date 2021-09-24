Индийская армия заказала более 100 танков-тяжеловесов Arjun Mk-1A

Это крупнейший заказ за последние годы, общая сумма сделки оценивается более чем в миллиард долларов.

Первая информация о возможной закупке такой техники появилась в середине сентября текущего года. Тогда состоялась передача армии одного из ранее изготовленных образцов. На торжественном мероприятии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как сообщает оборонное ведомство страны, созданием новой модификации, как и прежде, занималась Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). В этом варианте добавлены 72 новые функции, которые существенно повлияли на все его характеристики: повысили огневую мощь, мобильность и защищенность.

В результате сейчас Arjun Mk-1A, по мнению министерства обороны страны, не уступает другим имеющимся в мире современным боевым машинам.

Этот производственный заказ, заключенный с HVF, позволяет привлечь к сотрудничеству более 200 местных поставщиков и трудоустроит примерно 8000 человек.

В то же время индийский танк, несмотря на все достоинства, критикуют за избыточную массу - 68000 кг, что существенно ограничивает его боевое применение.