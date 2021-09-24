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Модель Линда Евангелиста заявила, что ее изуродовали медики

Новости
    24.09.2021, 11:08
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: REUTERS/Andrew Kelly Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Одна из ярчайших звезд эпохи "супермоделей" 90-х, 56-летняя Линда Евангелиста нарушила молчание постом в Instagram, в котором рассказала о постигшем ее несчастье.

Фото: kinopoisk.ru
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Оказалось, почти пять лет женщина скрывала последствия процедуры криолиполиза, которую делают для формирования фигуры. Суть её в том, что с помощью холодовых аппликаций специальным аппаратом добиваются уменьшения объема жировых клеток.

Однако в случае Линды наступило серьезное осложнение - парадоксальная гиперплазия жировой ткани, когда клетки увеличиваются в объеме. Это происходит нечасто, один случай на 4 тысячи процедур, но вполне возможно.

"Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает, причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой, которая сделала прямо противоположное тому, что было обещано", - пишет Линда.

По ее словам, она перенесла две болезненные операции, которые не дали результатов. Осложнения привели к депрессивному состоянию, и она решила обнародовать свою историю под тегами #TheTruth и #MyStory.

Теперь звезда подаёт на клинику в суд.

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