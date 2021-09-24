Началось производство комплексов защиты от высокоточного оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации Ростех начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники

Как сообщает пресс-служба Ростеха, изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией "Завет-Д".

В состав комплексов входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Комплекс способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Странно, конечно, что защищать предполагается лишь огнеметную систему, разведывательную машину и комплекс автоматизированного управления артиллерией. А как же бронетехника? Впрочем, ее тоже защитят. Ведь речь идет не о чем-то принципиально новом, а об обычной дымовой, или как ее стали называть - аэрозольной завесе, в которой аэрозольные дымы формируются новым химическим составом. Такая защитная система, стоящая на танках, называется "Туча".

"Во время атаки противника комплекс определяет угрозу и "прячет" технику за завесой из комбинированных помех. Благодаря этому боеприпас теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полет "вслепую" - в инерциальном режиме без точного наведения на цель. Испытания показали, что комплекс способен защитить технику во время боя и на марше от ракет противотанковых комплексов, а также от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения", - отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Следует напомнить, что аналогичная защита от высокоточного ракетного оружия давно применяется в Военно-морском флоте. Даже удивительно, что в Ростехе вспомнили о ней только сейчас.