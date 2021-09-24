NI: Экспорт С-400 огорчает США и НАТО

США и НАТО огорчены из-за экспорта российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Они ввели даже экономические санкции в отношении стран только за покупку ЗРК. Несмотря на это, несколько государств, включая Индию, проявляют интерес к С-400.

Об этом пишет издание The National Interest. Автор сообщает, что в РФ снова прошли войсковые учения с использованием ЗРК С-400 "Триумф". И отмечает: зенитная ракетная система предназначена для того, чтобы уничтожать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. "Триумф" ввели в строй в 2007 году и он является одной из максимально востребованных боевых систем России.

Издание пишет, что С-400 намного превосходит предшественника - С-300. "Триумф" совместим с четырьмя видами ракет, которые предназначены для выполнения широкого спектра задач. Дальность ракет - до 400 километров. Причем ЗРК может работать в условиях интенсивного огня и постановки помех противником. С-400 стоит даже на защите обороны Москвы.

ЗРК С-400 сравнивают с американской системой Patriot. Последнияя, в отличие от "Триумфа", оснащена специализированным перехватчиком баллистических ракет. Но Россия уже занимается разработкой подобного перехватчика. И это тоже очень огорчает США и НАТО, указывает издание.