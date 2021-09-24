ОП не нашла нарушений в системе онлайн-голосования

Общественная палата России имела полный доступ к системе электронного голосования на выборах в Госдуму и не обнаружила никаких нарушений. Об этом в пятницу на заседании ЦИК сообщил председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Мы стопроцентно гарантируем, что никаких добавлений, убавлений или модификаций не было", - сказал он.

Дистанционное электронное голосование в этом году проводилось в семи регионах страны. По данным ЦИК, суммарно на двух платформах (московской и федеральной) проголосовали 2 535 978 человек, что составляет четверть от проживающих в этих субъектах избирателей, имеющих подтвержденные записи на портале госуслуг.