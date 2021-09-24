В Иране обнаружены петроглифы времен династии Сасанидов

В Иране археологическая миссия, проводившая изыскания в округе Махаллат центральной провинции Маркази, обнаружила десятки древних петроглифов, выгравированных на огромном куске скалы.

Как сообщает Tehran Times, целая коллекция петроглифов была обнаружена в горном районе, расположенном к северо-западу от города Махаллата. Всего исследователи нашли около 30 наскальных гравюр.

На гигантском, как говорят археологи, куске скалы древние художники вырезали изображения людей и животных, преимущественно антилоп. Предварительный анализ указывает на то, что происхождение петроглифов относится к периоду правления династии Сасанидов (224-651 гг. н.э.).

Судя по мотивам рисунков и характеру резьбы, для их изготовления использовались инструменты из кремня и железа, а также очень мощные, крепкие и широкие кости животных, добытых, видимо, на охоте. Точный возраст рисунков еще предстоит установить.

Археологи отмечают, что это не первая подобная находка в данном регионе в текущем году. Так, в апреле в Махаллате было обнаружено около 70 вырезанных на камнях петроглифов, которые, по мнению экспертов, также относятся к эпохе Сасанидов. В предыдущем случае петроглифы изображали в основном охотников. Среди найденных рисунков выделялись два изображения - горного козла и всадника с копьем.

Ученые говорят, что петроглифы станут хорошим подспорьем в процессе изучения истории Ирана в период правления Сасанидов. До сих пор четко проследить ее можно было только по монетам - на каждой из них в обязательном порядке указывалось имя царя, в честь которого они были отчеканены. Это позволяет ученым достаточно точно датировать монеты.

Считается, что период правления Сасанидов был отмечен огромными достижений персидской цивилизации. Искусство и архитектура пережили общий ренессанс в то время, а такие ремесла, как обработка металлов и гравировка драгоценных камней, вышли на почти недосягаемую высоту. Кстати, ученые видят в этом большую заслугу государство. Дело в том, что цари поощряли мастеров, которым выплачивали даже своего рода стипендии. Деньги получали лучшие из лучших, отсюда и рост уровня мастерства на фоне конкуренции.