Лауреаты премии "ТОП-менеджеры НПБК 2021" забрали свои награды

23 сентября в Москве были награждены лауреаты премии "ТОП-менеджеры Национальной Премии бизнес-коммуникаций".

Лидеров индустрии ежегодно выбирает профессиональный экспертный совет, в состав которого входит более 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций: владельцы крупнейших международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиарынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских компаний. Награждение прошло в рамках Гала-вечера, посвященного открытию V Национального Рекламного Форума.

"Выявляя лидеров рынка и лучших ТОП-менеджеров страны, каждый из нас получает возможность ориентироваться на результаты с доказанной и признанной эффективностью. Мы очень ждали церемонию награждения, чтобы удостоить наградами первых лиц, лауреатов премии!", - отметил генеральный директор премии, исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков

Национальная Премия бизнес-коммуникаций - главная награда за эффективные маркетинговые практики и одно из важнейших деловых событий страны. Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России и Центром развития бизнес-коммуникаций. Ключевая цель проекта - определить лучших маркетологов и отметить эффективную деятельность агентств, брендов и медиа, сформировав единый рейтинг лучших маркетинговых практик.

Подробнее о церемонии и победителях читайте на сайте Премии.