Медики ЗВО оказали помощь 1,2 тыс. больных ковидом жителям Тульской области

Специалисты мобильного госпиталя ЗВО после длительной командировки в Тульскую область и оказания там медицинской помощи больным COVID-19 возвращаются в пункт постоянной дислокации в Подмосковье. Об этом в пятницу, 24 сентября сообщили в Минобороны РФ.

"За три месяца работы специалисты военно-медицинской службы гвардейской танковой армии Западного военного округа в городской больнице города Щёкино Тульской области оказали помощь свыше 1,2 тыс. пациентам с коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что в горбольнице трудились 55 человек, в том числе 17 врачей, среди которых почти треть составляли доктора из военных госпиталей ЗВО.

В распоряжении военных медиков были аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, приборы для УЗИ, анализаторы крови и другое другая специальная техника. Всю эту аппаратуру, который в армии оснащают мобильные госпитали, военные привезли с собой.

"Также военные медики делали прививки местному населению в городе Туле, где на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли свыше 24 тысяч человек", - отметили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что мобильный госпиталь ЗВО направили в Тульскую область по решению министра обороны Сергея Шойгу. Это случилось после того, как к нему обратился с соответствующей просьбой губернатор региона.