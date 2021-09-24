Погода в Москве: плюс 12 и временами солнце

Предстоящим днем в Москве серьезных дождей на ожидается. Воздух в дневные часы прогреется почти до нормы. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Максимальная температура в Москве будет +12 градусов. Атмосферное давление пониженное - 739 мм рт. ст. "Ощутимых дождей в пятницу в столице не прогнозируем, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Временами днем из-за туч может показываться солнце. Из неблагоприятных факторов - пониженное содержание кислорода и неустойчивый геомагнитный фон".

Такая погода может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей, остро реагирующих на изменения метеопараметров. Поэтому сейчас не лишним будет наладить сон, укрепить иммунитет, пересмотреть режим питания, больше употреблять фруктов, содержащих витамины группы С, В и микроэлементы.

Кстати, самая теплая погода в этот день была в 2015 году, когда воздух столбики термометров поднялись до +26,3. А в 1973 году воздух остыл до -4,1 градуса.