Новости

Погода в Москве: плюс 12 и временами солнце 08:11
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью 07:52
В ВОЗ призвали страны Африки готовиться к четвертой волне COVID-19 07:35
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 популярных валют 07:19
Во Владивостоке стартовал Тихоокеанский театральный фестиваль 07:09
В 14 российских регионах стало больше лесов 07:00
Бывшим помощникам Трампа выдали повестки в суд 06:52
Пожар в общежитии Военного университета в Москве ликвидирован 06:39
В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 250 кг черной икры 06:24
Слуцкий назвал "вакцинной дискриминацией" решение по делегации РФ в ПАСЕ 06:05
Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края 05:52
На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4 километра 05:33
Глава МИД Венгрии: "Спутник V" помог провести самую успешную в ЕС вакцинацию 05:30
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета 05:01
Во Владивостоке задержали оскорблявшую пилотов дебоширку 04:46
Кровля загорелась на здании на территории Военного университета в Москве 04:40
В Хабаровском крае возобновили поиски на месте падения Ан-26 04:19
Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти 03:50
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО 03:38
Министр здравоохранения КБР рассказал о состоянии спасенных альпинистов 02:54
В США одобрено применение бустерных доз вакцины для людей старше 65 лет 02:31
Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18% 02:15
Спасатели нашли еще двоих альпинистов из группы на Эльбрусе 01:42
В США один человек погиб, еще 12 пострадали при стрельбе в супермаркете 01:37
СМИ сообщили об аресте бывшего лидера Каталонии Пучдемона 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 08:11
Рубрика: Общество

Погода в Москве: плюс 12 и временами солнце

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Предстоящим днем в Москве серьезных дождей на ожидается. Воздух в дневные часы прогреется почти до нормы. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета

Максимальная температура в Москве будет +12 градусов. Атмосферное давление пониженное - 739 мм рт. ст. "Ощутимых дождей в пятницу в столице не прогнозируем, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Временами днем из-за туч может показываться солнце. Из неблагоприятных факторов - пониженное содержание кислорода и неустойчивый геомагнитный фон".

Такая погода может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей, остро реагирующих на изменения метеопараметров. Поэтому сейчас не лишним будет наладить сон, укрепить иммунитет, пересмотреть режим питания, больше употреблять фруктов, содержащих витамины группы С, В и микроэлементы.

Кстати, самая теплая погода в этот день была в 2015 году, когда воздух столбики термометров поднялись до +26,3. А в 1973 году воздух остыл до -4,1 градуса.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе
Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель поддержал "Северный поток-2"
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году