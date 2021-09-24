В Бурятии нашли пропавших волонтеров

Пятерых добровольцев, которые ушли на поиски рыбака и пропали, нашли живыми. Спасатели обнаружили их в зимовье, расположенном в труднодоступном месте вблизи слияния рек Снежная и Ара-Буректай.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия, сообщить о своем местонахождении мужчины не могли из-за отсутствия мобильной связи. Вертолетом их доставили в поселок Выдрино. Медицинская помощь никому из пятерых не потребовалась.

Напомним, что 22 сентября группа волонтеров отправилась искать пропавшего рыбака из перевернувшейся лодки и не вышла на связь. Сотрудники Байкальского спасательного отряда МЧС в тот же день начали поисковую операцию.