Красному морю - лайк, Адаманскому - отписка: куда летали сибиряки этим летом

У жителей Сибири после долгого "коронавирусного" спада возвращается интерес к зарубежному туризму. При этом список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав итоги летнего отпускного сезона.

Туризм выходит из пике

Аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов, выяснили, что число сибиряков, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. Но все же их на 40% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Самым активным месяцем для дальних путешествий оказался август.

В лидерах - Турция

Этим летом сибирские абоненты МегаФона "зачекинились" в 151 странах, что на 19 больше, чем в прошлом. Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у сибиряков стали Турция, Китай и Египет. На турецких пляжах в формате "все включено" нынешним летом отдохнули в 6 раз больше туристов, чем в прошлом, но на 47% меньше, чем в 2019 году. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом. Наибольший рост туристического интереса (в 12 раз по сравнению с позапрошлым летом) показал Египет, куда только в этом году вновь открыли возможность летать чартерными рейсами.

Накопили на Мальдивы

Более мягкий санитарный режим и готовность принять российских туристов стимулировали поездки на Мальдивские острова - в этом году "лакшери"-отдых позволили себе в 4,5 раза больше сибиряков, чем в "доковидном" 2019-ом. Также по сравнению с позапрошлым сезоном отпусков в 2,5 раза выросло число жителей Сибири, получивших тропический загар на Кубе. А вот лидерами "антирейтинга" стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у сибиряков туристические страны потеряли более 98% путешественников из региона.

Зум на пляже

Самым популярным гаджетом у сибирских туристов закономерно стали смартфоны. На них приходится свыше 90% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге, причем за год их доля выросла на 5 процентных пунктов. Второй по популярности - "кнопочный" телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (8% и 1% от общего числа гаджетов соответственно).

"Жители Сибири постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает пятикратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента из Новосибирской области в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция "Роуминг, гудбай", позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом", - комментирует директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"