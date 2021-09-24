Красному морю - лайк, Адаманскому - отписка: куда летали сибиряки этим летом

Новости

Роскомнадзор за месяц удалил почти 7 тысяч материалов о самоубийствах 11:35
С 24 сентября запущен контакт-центр Всероссийской переписи населения 11:35
КДК РФС оштрафовал Заболотного за нарушение COVID-регламента 11:29
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении 11:27
Специалисты назвали причины выхода медведей к людям в Приангарье 11:19
Умерла лауреатка премии "Грэмми" Ольга Борисова 11:16
Воронежский суд подтвердил картельный сговор дорожников 11:11
Модель Линда Евангелиста заявила, что ее изуродовали медики 11:08
Эндокринологи: COVID-19 способствует ожирению 11:08
Банк России аннулировал лицензию НКО "ФИНЧЕР" 11:00
Умер "крестный отец черного кино" Мелвин Ван Пиблз 11:00
ЦИК отказал "Яблоку" в удовлетворении жалобы на итоги выборов в Госдуму 10:56
Житель Астрахани погиб, демонстрируя фокус с проглатыванием змеи 10:47
СК возбудил дело о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе 10:46
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета 10:38
Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл 10:36
СК проверяет данные из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения 10:35
В "Газпроме" назвали абсурдными заявления о недопоставках газа в Европу 10:32
Движение на участке Кутузовского проспекта ограничат на год 10:30
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив комплекса "Брестская крепость-герой" 10:18
Cоветник Меркель: Создание AUKUS является оскорблением для членов НАТО 10:16
В Москве из-за ветра объявили "желтый" уровень погодной опасности 10:07
В Красноярском крае предотвращено нападение на техникум 10:05
Дрейфовавший в Каспийском море катер отбуксировали в дагестанское село 10:05
Тела трех погибших альпинистов остались на склоне Эльбруса 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 10:07

Красному морю - лайк, Адаманскому - отписка: куда летали сибиряки этим летом

У жителей Сибири после долгого "коронавирусного" спада возвращается интерес к зарубежному туризму. При этом список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав итоги летнего отпускного сезона.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Туризм выходит из пике

Аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов, выяснили, что число сибиряков, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло почти в 2 раза. Но все же их на 40% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Самым активным месяцем для дальних путешествий оказался август.

В лидерах - Турция

Этим летом сибирские абоненты МегаФона "зачекинились" в 151 странах, что на 19 больше, чем в прошлом. Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у сибиряков стали Турция, Китай и Египет. На турецких пляжах в формате "все включено" нынешним летом отдохнули в 6 раз больше туристов, чем в прошлом, но на 47% меньше, чем в 2019 году. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом. Наибольший рост туристического интереса (в 12 раз по сравнению с позапрошлым летом) показал Египет, куда только в этом году вновь открыли возможность летать чартерными рейсами.

Накопили на Мальдивы

Более мягкий санитарный режим и готовность принять российских туристов стимулировали поездки на Мальдивские острова - в этом году "лакшери"-отдых позволили себе в 4,5 раза больше сибиряков, чем в "доковидном" 2019-ом. Также по сравнению с позапрошлым сезоном отпусков в 2,5 раза выросло число жителей Сибири, получивших тропический загар на Кубе. А вот лидерами "антирейтинга" стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у сибиряков туристические страны потеряли более 98% путешественников из региона.

Зум на пляже

Самым популярным гаджетом у сибирских туристов закономерно стали смартфоны. На них приходится свыше 90% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге, причем за год их доля выросла на 5 процентных пунктов. Второй по популярности - "кнопочный" телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (8% и 1% от общего числа гаджетов соответственно).

"Жители Сибири постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает пятикратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента из Новосибирской области в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция "Роуминг, гудбай", позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом", - комментирует директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета
Цена на нефть марки Brent рекордно поднялась до значений 2018 года
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета