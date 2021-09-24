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24.09.2021 11:48

В Кемерове благодаря дорожному нацпроекту проспект Химиков стал безопаснее

Проспект Химиков протяженностью около 5 км соединяет микрорайоны ФПК и Ленинский район, также через него проходит путь в Центральный район города. Пропускная способность проезжей части достигает 17788 автомобилей в сутки, максимальная интенсивность зафиксирована на участке улицы Волгоградская в направлении улицы Тухачевского - порядка 9 тысяч автомобилей в сутки.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

Модернизация дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проспекта Химиков проходила в три этапа. За три года специалисты заменили асфальтобетонное покрытие на всём протяжении проспекта Химиков, обустроили остановочные площадки, парковочные карманы, отремонтировали участки тротуаров.

Так, в 2018 году был отремонтирован участок дороги от улицы Тухачевского до Волгоградской. На перекрестке с улицей Волгоградская проезжая часть была расширена на две полосы, что позволило увеличить пропускную способность.

Для повышения безопасности в 2019 году изменена схема пофазного разъезда автотранспорта и режим работы светофора на перекрестке Химиков - Волгоградская.

В 2020 году отремонтирован участок от проспект Комсомольский до бульвара Строителей. Также обустроен пешеходный переход на перекрестке проспект Химиков - улица Ворошилова интеллектуальными датчиками, которые подсвечивают движение пешехода в темное время суток.

В 2021 году прошла реновация завершающего этапа проспекта Химиков - участка от бульвара Строителей до улицы Волгоградская. Также вдоль проезжей части заменены 64 светильника на светодиодные, всего специалистам предстоит смонтировать более 300 светильников.

Кроме того, на участке проспекта Химиков между улицами Тухачевского и Терешковой, а также на перекрестке с улицей Ворошилова и проспектом Ленинградский установлены камеры фото- и видеофиксации. Все это позволило устранить два места концентрации дорожно-транспортных происшествий: в районе Кемеровского профессионального технического техникума и Кемеровского государственного медицинского университета.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa

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