Дрейфовавший в Каспийском море катер отбуксировали в дагестанское село

Дрейфовавший в Каспийском море катер с семью туристами на борту отбуксировали до села Крайновки в Кизлярском районе Дагестана, сообщает ТАСС.

Среди пассажиров - трое детей. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.

Компания из Санкт-Петербурга решила водным путем пройти из Волгограда до Махачкалы. При этом в качестве тургруппы в МЧС путешественники не регистрировались. Из города на Волге они вышли в августе. В начале сентября родственники потеряли с ними связь.

Утром 6 сентября туристов обнаружили пограничники. Катер продолжил свой путь, но 7 сентября снова потерял ход. Тогда за ним выслали спасательный буксир.