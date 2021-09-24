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24.09.2021 16:56
Рубрика: Происшествия

В КБР наградят сотрудников МЧС, спасших альпинистов на Эльбрусе

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

Сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда представят к награде. Об этом в пятницу сообщили "РГ" в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Фото: ТАСС
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"Сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России, участвовавших в спасательных работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам", - заявили в ведомстве.

Напомним, 23 сентября группа из 19 человек попала пургу на Эльбрусе. Во время подъема одной из участниц восхождения стало плохо, позже она погибла. Другой альпинист сорвался со склона и сломал ногу. Группа осталась на горе, где разыгралась снежная буря с порывами ветра до 40-70 метров в секунду и температурой до -20 градусов. В результате погибли пять человек, 11 находятся в больнице.

В поисково-спасательных работах участвовали 69 человек, а также 16 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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