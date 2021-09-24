Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

Фрегат проекта 11356 продадут за рубеж. Он является последним в серии.

Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, пишет РИА Новости. Изначально шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота собирались построить на калининградском заводе "Янтарь". Но их возведение пришлось приостановить из-за нарушенных связей с Украиной, откуда поступали силовые установки.

На предприятии получили установки только для трех фрегатов - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", все они служат на Черноморском флоте.

Потом стало известно, что два из трех оставшихся кораблей построят для Индии. Их передадут в ближайшие два года. На индийской верфи Goa Shipyard Limited возведут еще два аналогичных фрегата.

Теперь стала известна и судьба шестого корабля данной линейки.