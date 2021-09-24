Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.09.2021,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Последний фрегат проекта 11356 продадут за рубеж

Фото: Владимир Пасякин/РГ Фото: Владимир Пасякин/РГ
Фото: Владимир Пасякин/РГ

Фрегат проекта 11356 продадут за рубеж. Он является последним в серии.

Фото: Олег Кулешов \ РИА Новости
Какие корабли и подлодки получит ВМФ России до конца 2021 года

Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, пишет РИА Новости. Изначально шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота собирались построить на калининградском заводе "Янтарь". Но их возведение пришлось приостановить из-за нарушенных связей с Украиной, откуда поступали силовые установки.

На предприятии получили установки только для трех фрегатов - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", все они служат на Черноморском флоте.

Потом стало известно, что два из трех оставшихся кораблей построят для Индии. Их передадут в ближайшие два года. На индийской верфи Goa Shipyard Limited возведут еще два аналогичных фрегата.

Теперь стала известна и судьба шестого корабля данной линейки.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
корабли
Российский корабль напугал британцев 14.09.2021
Установку турбин на фрегат "Адмирал Исаков" показали на видео 06.09.2021
оружейный рынок
Сербская армия планирует получить противотанковые комплексы "Корнет" 16.09.2021
Юрий Борисов не исключил, что Индия станет первым покупателем ЗРК С-500 16.09.2021