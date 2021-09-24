Высаженный из автобуса новгородский школьник прошел 11 километров до дома

СК по Новгородской области начал проверку информации о школьнике, которого высадили из автобуса.

Согласно первоначальным данным, имеющимся в распоряжении регионального СК, 12-летний мальчик сел в автобус в Великом Новгороде, чтобы уехать в пригород, где проживает. Проезд он пытался оплатить банковской картой, но деньги не списались. Тогда кондуктор высадила ребенка и он пошел домой пешком.

Семь километров мальчик прошел по оживленной трассе и еще четыре - до того населенного пункта, где проживает. Мобильного телефона у школьника с собой не было.

Напомним, федеральное законодательство запрещает высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних, даже если они по каким-то причинам не могут оплатить свой проезд.