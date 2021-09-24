Жительница Карелии сбросила знакомую с балкона

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Сегежи по статье 105 УК РФ - убийство. Она сбросила с балкона пятого этажа свою знакомую, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в городе Сегеже. Возле одного из домов по улице Антикайнена обнаружили труп женщины с телесными повреждениями. Выяснилось, что в этот же день, 20 сентября, в квартире этого дома произошла ссора двух женщин. И одна умышленно столкнула другую с балкона. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Подозреваемую в убийстве заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.