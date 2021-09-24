В Сочи предупредили о ливнях с градом и шквалистым ветром

В субботу на территории Сочи ожидаются сильные дожди с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Кроме того, на реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением с достижением неблагоприятных отметок, а также возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В ближайшие два дня на участке Магри - Веселое есть опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Сочи объявлено экстренное штормовое предупреждение, организован муниципальный оперативный штаб: все городские службы переведены в круглосуточный режим работы.

"Ночью 25 сентября к побережью Черного моря в районе Сочи подойдет грозовой фронт, который вызовет активную грозовую деятельность, усиление ветра и локальное выпадение града на территории курорта, - говорится в сообщении. - В зону его действия попадают все районы города. Наиболее сильные осадки могут наблюдаться в предгорных и горных районах. В высокогорье прогнозируются дожди и мокрый снег. На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания".

Ранее "РГ" писала, как дождливая погода в Сочи повлияла на бархатный сезон.