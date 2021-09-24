Будущие теплотехники побывали на экскурсии в Ямалкоммунэнерго

Студенты Муравленковского многопрофильного колледжа посетили центральную котельную и центральный тепловой пункт №1 филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко. Знакомство с реальным производством состоялось в рамках соглашения между предприятием и учебным заведением.

Экскурсию по объектам провели главный инженер, главный теплотехник и мастера цехов. Студентам рассказали о специфике работы теплотехника, его должностных обязанностях. Их познакомили с работой вспомогательного и основного оборудования, рассказали про технологическую схему работы котельной, показали сетевую насосную, станцию подмеса, предназначенную для поддержания параметров системы отопления, и так далее.

На подобных экскурсиях будущие специалисты могут наблюдать процесс производства тепловой энергии и получать ответы на интересующие вопросы от ведущих специалистов предприятия. В дальнейшем студенты будут проходить стажировку на производственных объектах АО "Ямалкоммунэнерго", что позволит подготовить и быстро адаптировать их к будущей профессиональной деятельности.

"Открытие данного направления в колледже очень важно для ресурсоснабжающей организации, так как в настоящее время молодежь редко выбирает инженерно-технические специальности. Поэтому было принято решение открыть направления и начать подготовку тех специалистов, в которых нуждается наше предприятие", - отметил главный инженер "Ямалкоммунэнерго" Василий Ляпустин.

Сами студенты остались в восторге от мероприятия. "Экскурсия очень понравилась! Узнал много нового. И понял, что хочу все-таки здесь работать. После второго или третьего курса нас будут приглашаться на производственную практику", - сообщил студент 1 курса Максим Зинковский. Молодой человек убедился, что работа в энергетике перспективная и нужная.

Напомним, что в начале апреля текущего года АО "Ямалкоммунэнерго" и Муравленковский многопрофильный колледж заключили соглашение о сотрудничестве в подготовке кадров. Это позволит сократить дефицит инженерно-технических специалистов, а также подготовить квалифицированных сотрудников для коммунальной сферы Ямала. В этом году пять сотрудников "Ямалкоммунэнерго" подали документы на заочную форму обучения. Трое ребят из города Муравленко будут учиться на основании договора о целевом обучении, в будущем они будут трудоустроены на крупнейшее ресурсоснабжающее предприятие округа - АО "Ямалкоммунэнерго".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"