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24.09.2021 11:00

Почти 400 км пути отремонтировала СвЖД с начала сезона путевых работ

Сезон путевых работ на Свердловской железной дороге входит в завершающий этап. С апреля по сентябрь всеми видами ремонта обновлено 397,9 км пути, уложено 128 комплектов стрелочных переводов. В этом году работы проводятся на направлениях с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов: Екатеринбург - Пермь - Чепца, Пермь - Соликамск, Арамиль - Седельниково - Решеты (южный обход Екатеринбурга), Екатеринбург - Войновка - Называевская, Войновка - Коротчаево.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

За летний период проведен ремонт перегонов Кунгур - Кишерть, Ильмовка - Ревда, Седельниково - Арамиль, Шипелово - Грязновская, Камышлов - Аксариха, Мангут - ОП Восточный, ОП Восточный - Называевская, Усть-Тавда - Тавда-1, Абаевский - Усть-Тавда и др.

На перегоне Абаевский - Усть-Тавда грузонапряженного направления Войновка - Тобольск были достигнуты рекордные для магистрали показатели выполнения работ по капитальному ремонту: 2,25 км пути в сутки. Работы велись круглосуточно, пропуск поездов в обоих направлениях осуществлялся по соседнему пути. В итоге за 4 дня была проведена укладка бесстыкового ("бархатного") пути на железобетонном основании (взамен деревянного) на протяжении 9 км. Он имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно. После проведенных работ разрешенная скорость для пассажирских поездов на перегоне Абаевский - Усть-Тавда увеличена до 120 км/ч, для грузовых - до 80 км/ч.

В настоящее время ведется ремонт на перегонах Тюмень - Войновка, Тавда-1 - Тавда-2, Курья - Пермь-Сортировочная, Березники-Сортировочные - Балахонцы, Адищево - Ляды, Комарихинская - Кутамыш, Парма - Шестаки, Кишерть - Шумково, Решеты - Седельниково, Сабик - Кузино, Гагарский - Мезенский, Грязновская - Богданович. Активный сезон путевых работ продлится до ноября.

Всего в текущем году планируется отремонтировать 515,2 км пути и заменить 190 стрелочных переводов.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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