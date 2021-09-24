Видео: На Урале пожарные реанимировали кота, потерявшего сознание

Из горящей квартиры в невьянской пятиэтажке вынесли бездыханного котенка. Спасатели смогли вернуть его к жизни.

Возгорание случилось накануне, 23 сентября, на четвертом этаже дома на улице Малышева, сообщается в официальной группе главка МЧС по Свердловской области во "ВКонтакте". На шести квадратных метрах горели личные вещи.

Спасатели вывели в специальных масках 12 человек, мужчину из горящей квартиры эвакуировали по автолестница. При тушении огня в комнате заметили котенка, который не подавал признаков жизни. Питомца вывели на свежий воздух и реанимировали.

Пожарные сделали маленькому животному непрямой массаж сердца и подавали воздух из дыхательного аппарата. На записи видно, что привести в чувство котика пытается несколько человек - один держит маску с кислородом и массирует сердце, второй - трогает лапы и тело животного, чтобы оно очнулось. В итоге - кот открыл глаза и задышал. Его, мокрого после тушения, завернули в тряпку.

Спасательная операция закончилась тихим "мяу" - спасенный будет жить. Сбежать от пожарных кот не пытался.