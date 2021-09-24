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24 сентября 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 24 сентября 2021 года № 803-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Дата подписания 24 сентября 2021 г.
Опубликован 24 сентября 2021 г.
Вступает в силу 27 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV)"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 24 сентября 2021 года № 31 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

часть первую пункта 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 27 сентября 2021 года до стабилизации эпидемиологической обстановки - проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры.";

часть вторую пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

"Запретить функционирование детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, комплексах, универмагах, моллах и других), с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года.";

часть третью пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

"Установить, что с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничивается реализацией продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест.";

дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

"8.2. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать иным работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 27 сентября 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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