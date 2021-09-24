Си Цзиньпин: Демократия - это право народов всех стран

Вопрос толкования демократии в разных культурах сейчас широко обсуждают политологи страны, в том числе и эксперты Медиакорпорации Китая. Они отмечают, что ядром демократии в Китае исторически является его народ. В том числе поэтому использование партийных механизмов для отбора кадров, максимально подходящих для управления страной, не уступает прямым выборам.

Политологи считают, что эффективность политики Китая "исходить из интересов народа, быть с народом и делать все для народа" - доказана временем.

Преодоление бедности сотен миллионов китайцев, 30-процентный вклад КНР в мировой экономический рост, лидерство в глобальной борьбе с пандемией - результаты китайского подхода к демократическому развитию говорят сами за себя.

Тем временем в самопровозглашенном "бастионе демократии" - США - обычным делом стали споры в Конгрессе и сложности с согласованием и принятием законопроектов, отмечают политологи Китая. Штурм Капитолийского холма, растущий разрыв между богатыми и бедными, а также недостатки госуправления в реагировании на коронавирус - на этом фоне непонятно, как Соединенные Штаты по-прежнему решаются приводить себя в пример всему миру.

Все это, считают эксперты Медиакорпорации Китая, лишает США права называть себя "глобальным маяком демократии".

Вместе с тем, обращают внимание китайские политологи, нельзя допустить того, чтобы люди попадали в ловушку дихотомии "демократия-самодержавие", тем самым способствуя опасному идеологическому противостоянию и искусственному расколу.