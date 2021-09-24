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24 сентября 2021 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 сентября 2021 года № 708 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Дата подписания 24 сентября 2021 г.
Опубликован 24 сентября 2021 г.

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 26.09.2021" заменить словами "По 31.10.2021".

1.2. В пункте 2-42, абзацах первом и втором пункта 2-50 и пунктах 3.3 - 3.5 постановления слова "по 26.09.2021" заменить словами "по 31.10.2021".

1.3. В абзаце пятом пункта 2-50 постановления слова "следующих требований" заменить словами "следующих требований (если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу)".

1.4. В пункте 18-29 постановления слова "пункта 18-28 постановления" заменить словами "пунктов 18-28 и 18-32 постановления".

1.5. Дополнить постановление пунктом 18-32 следующего содержания:

"18-32. Руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга обеспечивать на постоянной основе наличие у не менее 80 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности):

либо документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.4 и 1.5, вступающих в силу с 01.10.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева O.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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