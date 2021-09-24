Суд отклонил иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

Хамовнический суд Москвы отклонил исковые требования экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс к лидеру группы Сергею Шнурову за исполнение после ее ухода из коллектива песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других. Всего, как уточняет ТАСС, спор возник по поводу почти 40 треков, которые после ухода певицы продолжил исполнять музыкальный коллектив. Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Кондратьева (Вокс) хотела взыскать с Шнурова 19,5 миллиона рублей

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сообщили ТАСС в суде.