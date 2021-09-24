Постановление правительства Тюменской области от 24 сентября 2021 года № 598-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "26 сентября" заменить словами "24 октября".

2. В абзаце пятом подпункта 3.2 пункта 3:

слова "1000 человек" заменить словами "500 человек";

дополнить предложением следующего содержания:

"Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с числом участников, превышающим 500 человек, возможно при условии согласования их проведения с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

3. Пункт 16 дополнить словами ", с 27 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года".

4. В приложении № 2 к постановлению:

в пункте 5 раздела 11:

подпункт 5.3 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящего пункта";

дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания:

"5.4. Допускается проведение экскурсий для организованных групп (классов) обучающихся (воспитанников, студентов) образовательных организаций и организованных туристических групп без пересечения групповых экскурсий в одном зале.";

пункты 19, 21 раздела 13 считать пунктами 18, 19 соответственно.

Губернатор области А.В.Моор







