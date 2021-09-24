Постановление правительства Тюменской области от 24 сентября 2021 года № 598-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Новости

Премьер Норвегии сообщила о снятии большинства COVID-ограничений в стране 14:41
В Индии женщина отсудила у салона 271 тысячу долларов за плохую прическу 14:38
В Подмосковье начали разворачивать новые койки в ковидных стационарах 14:38
Попугай "напал" на канцлера Германии 14:33
Ростуризм: Тобольск станет самодостаточной точкой притяжения туристов 14:30
Голикова рассказала о выплате детских пособий в 2022-2024 годах 14:04
Шунин не поможет "Динамо" в матче против "Рубина" 14:01
В Тобольске открылся новый аэропорт Ремезов 13:54
Льготные авиабилеты могут начать продавать на "Госуслугах" с 2022 года 13:41
Умер актер из "Санта-Барбары" Бэзил Хоффман 13:37
Голикова назвала размер страховой пенсии в 2022 году 13:32
Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию географических товарных знаков 13:30
Студенты из Ирака рассказали, как помогали раненым в вузе Перми 13:30
Суд отклонил иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову 13:25
Памфилова: Жалоб на избиркомы, требующих рассмотрения ЦИК, не было 13:25
В Кремле призвали обсудить введение ограничений на показ сцен насилия 13:25
Песков прокомментировал ситуацию с арестом в США топ-менеджера "НОВАТЭКа" 13:21
Матвиенко: В сфере интеллектуальной собственности удалось добиться прорыва 13:16
В Перми пришел в сознание студент, устроивший стрельбу в вузе 13:15
Путин 25 сентября встретится с лидерами партий и избранными губернаторами 13:07
С 1 февраля ряду категорий граждан проиндексируют ежемесячные выплаты 13:07
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области 13:03
Памфилова: Признаны недействительными 0,004% бюллетеней 13:02
Голикова рассказала о выплатах для классных руководителей в школах 13:00
Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 сентября 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 24 сентября 2021 года № 598-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 24 сентября 2021 г.
Опубликован 24 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "26 сентября" заменить словами "24 октября".

2. В абзаце пятом подпункта 3.2 пункта 3:

слова "1000 человек" заменить словами "500 человек";

дополнить предложением следующего содержания:

"Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с числом участников, превышающим 500 человек, возможно при условии согласования их проведения с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

3. Пункт 16 дополнить словами ", с 27 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года".

4. В приложении № 2 к постановлению:

в пункте 5 раздела 11:

подпункт 5.3 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящего пункта";

дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания:

"5.4. Допускается проведение экскурсий для организованных групп (классов) обучающихся (воспитанников, студентов) образовательных организаций и организованных туристических групп без пересечения групповых экскурсий в одном зале.";

пункты 19, 21 раздела 13 считать пунктами 18, 19 соответственно.

Губернатор области А.В.Моор



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией