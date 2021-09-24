В ООН обсудили сотрудничество с Минском на антитеррористическом треке

Актуальные вопросы борьбы с терроризмом и пути углубления сотрудничества Беларуси и ООН на антитеррористическом треке были внесены в повестку встречи 24 сентября главы МИД РБ Владимира Макея с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Владимиром Воронковым.

Глава внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА, посещает Нью-Йорк, где участвует в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи этой международной организации.

Кроме запланированного выступления министра на общеполитической дискуссии Генассамблеи, на ее полях проходят и двусторонние встречи Макея с коллегами из различных регионов мира. На встрече с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликсом Пласенсией, по данным агентства, стороны подчеркнули необходимость активизации всестороннего межгосударственного диалога и придания динамики сотрудничеству в торгово-экономической сфере.

Собеседники отметили совпадение позиций по всем проблемам международной повестки, договорились о тесной координации действий в рамках многосторонних усилий, направленных на защиту национальных интересов и суверенитета государств - членов ООН.

На встрече с главой МИД Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном особое внимание было уделено перспективам развития двустороннего сотрудничества, включая вопросы наращивания поставок белорусской автотехники и создания совместных предприятий.

Министры выразили уверенность в том, что планируемое открытие генерального консульства РБ в Хошимине будет еще больше способствовать углублению диалога между странами во всех сферах. Они также обсудили тематику взаимодействия Беларуси и Вьетнама в международных организациях, включая взаимную поддержку на выборах в органы ООН.

На встрече с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом разговор шел о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и Сирии, был обсужден и ряд вопросов международной повестки дня, включая возможность проведения в ближайшее время очередного заседания совместной двусторонней комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Фейсал Микдад высказал благодарность белорусской стороне за организацию оздоровления и отдыха сирийских детей, а также регулярно оказываемую гуманитарную помощь.

Кроме того, белорусский министр принял участие в первой встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам, а также в саммите организации по продовольственным системам.