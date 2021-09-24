Видео: Испытания легкого гранатомета "Сапфир" прошли в Беларуси

В Беларуси прошли испытания опытного образца многоцелевого гранатометного комплекса "Сапфир". Огонь проводился по мишени-уловителю на дистанции 133 метра.

"Целью проведения испытаний была проверка внешней баллистики корпуса гранаты с инертной головной частью и штатным реактивным двигателем", - говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета РБ.

Для проведения эксперимента гранатомет "Сапфир" устанавливался на специальный станок. Наведение осуществлялось механическим способом.

"Проведенные испытания подтвердили выбранные предприятием технические решения, что позволит завершить опытно-конструкторские работы в намеченные сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, что впервые гранатомет "Сапфир" был представлен на параде 9 мая 2020 года в Минске. Длина гранатомета - 750 миллиметров, масса - 4,2 килограмма. Выстрел калибром 61-мм имеет эффективную дальность стрельбы 450 метров, а пробитие по нормали гомогенной стальной брони составляет не менее 300 миллиметров.