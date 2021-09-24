Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане

На прошедших в Казахстане оперативно-стратегических командно-штабных учениях "Отпантау-2021" были задействованы имеющиеся современные виды вооружения и военной техники.

Как отмечают в пресс-центре Министерства обороны РК, войска на практике применили опыт недавних вооруженных конфликтов, отработали новые формы и способы ведения боевых действий.

Например, постоянно осуществлялась воздушная и наземная разведка. Полученные результаты через пункт управления передавались авиации и беспилотным летательным аппаратам, наносившим удары бортовыми высокоточными средствами поражения.

На земле действовали танковые и мотострелковые подразделения. Их поддерживали БМПТ "Терминатор".

Именно Казахстан стал первым зарубежным государством, принявшим на вооружение такие боевые машины, выполненные на шасси российских основных боевых танков Т-90А.

Военные этой страны высоко оценивают их потенциал: на проведенных испытаниях было установлено, что один "Терминатор", вооруженный двумя 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, двумя автоматическими гранатометами АГ-17 и противотанковыми ракетами "Атака-Т", может успешно заменить две боевые машины пехоты, три-четыре бронетранспортера или пехотный взвод.

Интересно, что предполагались совместные действия БМПТ не только с танками Т-72 и БМП-2, но и с тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", также находящимися в армии, что и было продемонстрировано в ходе учебных действий.

Как сообщается на сайте президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который лично наблюдал за ходом "Отпантау-2021", учения завершили внезапную проверку войск, которая охватила около 9 тысяч военнослужащих и более 3 тысяч единиц техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.