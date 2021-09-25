Путин призвал губернаторов уделять особое внимание вопросам занятости

Владимир Путин призвал руководителей регионов уделять особое внимание вопросам занятости.

"Прежде всего молодых специалистов, но и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы", - заявил он на встрече с избранными губернаторами.

Президент отметил, что от качества работы руководителей регионов, ее четкой координации с правительством, во многом зависит общий успех программ, имеющих для людей первостепенное значение. Это прежде всего модернизация первичного звена здравоохранения, благоустройство городских и сельских территорий, газификация домовладений, капитальный ремонт школ.