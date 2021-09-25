Путин призвал СМИ поменьше "ковыряться в грязном белье элит"

СМИ нужно давать больше информации о реальной жизни, а не "ковыряния в грязном белье каких-то там элит". Об этом заявил президент на встрече с руководством партий в формате видеоконференции.

Так Владимир Путин отреагировал на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского на эту тему. Нужно больше информации о людях, которые создают будущее страны, добиваются выдающихся результатов, и таких примеров очень много, сказал он.

Нельзя "перебарщивать" с руководящими указаниями в информационной политике, но "госзаказ по-современному можно и нужно обеспечить", заключил президент.