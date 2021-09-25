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25.09.2021 17:12
Рубрика: Общество

Стало известно, как пройдут Европейские дни наследия в Москве

Текст: Ирина Огилько

С 26 сентября по 31 октября в столице пройдет более 60 бесплатных познавательных мероприятий в офлайн- и онлайн-формате. Программа посвящена Европейским дням наследия. Об этом сообщает Мосгорнаследие.

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
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"Мы приглашаем познакомиться с историческим и культурным наследием Москвы, прогуляться по старым районам - Гороховому полю и Хитровке, улицам Пречистенке и Спиридоновке, Мясницкой и Петровке в сопровождении профессиональных экскурсоводов и блогеров, - рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - В программе - мероприятия, которые будут интересны людям всех возрастов. Это не только познавательные прогулки, но и квесты, а также экскурсии-квизы. Это формат пешеходных путешествий, во время которых участникам нужно отвечать на вопросы. Они, в отличие от квеста, никак не связаны с другими точками маршрута".

Так начнется программа 26 сентября в 14:30 с экскурсии под названием "Легендарная Хитровка". Место встречи - у памятника Кириллу и Мефодию. Хитров рынок, или Хитровка, в XIX веке располагался между Покровским бульваром и Солянкой. В программе маршрута - храм Всех Святых на Кулишках, храм Николая Чудотворца в Подкопаях, а также образцы гражданской архитектуры.

4 октября состоится экскурсия-квиз "Мелодия в камне". Старт - в 18:00 в лектории павильона "Рабочий и колхозница". Участникам предстоит сыграть несколько раундов, отвечая на вопросы о знаменитых архитекторах города и их творениях.

Экскурсия-квиз "Неизвестные детали хорошо известных домов" пройдет 5 и 15 октября. Это шанс наглядно изучить архитектурные редкости в убранстве зданий. Прогулка по центру Москвы начнется у пассажа Сан-Галли (улица Кузнецкий Мост, дом 11, строение 1) и завершится у особняка Арсения Морозова на Воздвиженке.

10 октября в 16:00 всех желающих приглашают принять участие в квесте "Загадки Москвы". Маршрут пройдет от сада "Эрмитаж" до Сретенского бульвара.

А во время экскурсии по острову Балчуг участники посетят палаты XVII-XVIII веков, некогда принадлежавшие думному дьяку Аверкию Кириллову, узнают историю Первого дома Совнаркома и Всероссийского центрального исполнительного комитета, известного как Дом на набережной. Мероприятие пройдет 15 и 18 октября. Участников будут ждать на площади Пречистенские Ворота у станции метро "Кропоткинская" в 17:00.

17 октября детей от 10 до 16 лет приглашают на квест по метрополитену "Храм подземного искусства".

А 31 октября можно пройти квест по улице Арбат и ее окрестностям.

Те, кто предпочитает оставаться дома, могут посмотреть экскурсии на YouTube-канале Мосгорнаследия.

Зарегистрироваться на офлайн-мероприятия можно на портале "Узнай Москву", здесь же представлена подробная программа.

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