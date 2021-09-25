В Театре Терезы Дуровой премьера - "Вересковый мед"

Слышишь словосочетание "Вересковый мед", и в памяти сразу же всплывает красивейшая и невероятно трагическая баллада Роберта Льюиса Стивенсона, переведенная на русский язык Самуилом Маршаком, об отважных малютках-медоварах, знающих секретный рецепт чудодейственного напитка и готовых пожертвовать самым дорогим, что есть у человека, лишь бы сохранить свою тайну. Так шотландец Стивенсон почтил память своих героических предков, не покорившихся вымуштрованным римским легионам и сохранившим свою землю. Эти героические страницы истории Шотландии вдохновили и художественного руководителя Театриума на Серпуховке Терезу Дурову, которая поставила свой "Вересковый мед". Его главные ингредиенты - шотландские легенды, протяжные звуки волынок, пульсирующие барабаны, пронзительный призыв карникса, невероятное мастерство актеров.

"Мы поначалу думали взять за основу балладу Стивенсона, но не получилось. Слишком сложное произведение и конец слишком тяжелый для детского спектакля. И тогда автор пьесы Артем Абрамов предложил углубиться в историю Шотландии, ее легенды и предания. Идею подхватил композитор Максим Гуткин (для него этот спектакль стал последним, он ушел из жизни 15 июня 2021 года), которого заворожили голоса шотландских волынок. Так родился наш "Вересковый мед", - рассказывает Тереза Дурова.

С первых же секунд, как только в зрительном зале раздаются звуки волынки, ритмы шотландских мелодий уже не отпускают ни актеров, ни зрителей. Здесь все продумано до мелочей, начиная от еле заметного движения руки и мельчайших деталей костюма до впечатляющих декораций, которые как по мановению волшебной палочки переносят зрителей вслед за главными героями из Эдинбурга 1902 года в древнюю Каледонию. Только что жители города приветствовали машиниста паровоза, обсуждали предстоящий полет на луну и спорили о достоинства телеграфа, и вот опрятные домики с уютным кафе и синематографом сменили суровые скалы, у подножия которых древние пикты и скотты греются у костра.

Но сколько бы веков ни прошло отважные горцы не изменяют себе. Они все так же преданы своей земле, своему роду, своим легендам. Они с гордостью носят свои кильты и готовы отстаивать свою честь до последнего - кто в стрельбе из лука, кто в танце горцев, кто в умении слагать стихи, а кто и в кровавом и беспощадном бою. В этом предстоит убедиться главным героям - юному Вилли МакДугалу и Элли МакМанус. Никто уже не помнит, почему представителям этим двух родов вот уже почти 500 лет нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 100 метров, на расстояние полета стрелы.

Но когда запреты останавливали молодые и горячие сердца? Вот и Элли, отличная лучница, переодевается юношей, чтобы принять участие в традиционной битве горцев. А Вилли пытается доказать, что слово может разить сильнее самого острого клинка, но его стихи вызывают лишь смех. Остается только сбежать. Так Элли и Вилли оказываются среди вековых скал, где находят камень с древними рунами.

А дальше начинается настоящий блокбастер, которому позавидует даже Голливуд. Римляне, пикты, скотты - все смешалось, слышен лишь устрашающий лязг мечей и леденящий душу голос карникса… Еще никому не удавалось остановить римские легионы, и вот-вот они сметут диких варваров с лица земли. Но римляне не знали, что в Каледонии в глубоких пещерах живут малютки-медовары, знающие секрет верескового меда.

Фото: Пресс-служба Театра Терезы Дуровой

Его варят из тумана, расстилающегося над горами, из запахов цветов и трав, из дыма родного очага и воды из реки времен. Достаточно лишь одного глотка и трус становится смелым, а слабый сильным. Этот чудодейственный напиток заставит героев вспомнить, что они все из племени людей и смогут устоять только вместе, а порознь их ждет смерть.

У этой шотландской сказки на новый лад обязательно будет счастливый конец. Римляне будут побеждены. Пикты, скотты и бритты перестанут враждовать и будут вместе петь общую погребальную песню по погибшим друзьям. Элли и Вилли вернуться домой. И вновь будут звучат волынки и шотландские барабаны, отбивающие ритм будто удары сердца.

"Уверена, что после просмотра у многих зрителей появится желание узнать историю своего рода. Ведь чем больше мы знаем о своих предках, чем мощнее наша связь с предыдущими поколениями, тем тверже мы стоим на ногах, тем лучше понимаем себя. Нельзя рубить свои корни, иначе мы обречены", - говорит Тереза Дурова. И с ней сложно не согласиться.